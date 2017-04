Bygårdseiere i Bergen krever tiggerforbud: – Vi kan ikke leve med problemet

NRK kunne i går avsløre at et nettverk på 140 personer håver inn penger på prostitusjon, narkotika, stjeling og tigging i Bergen. 100 millioner kroner er sendt fra Bergen til Romania de siste fem årene.

Nå har bygårdseiere i Bergen fått nok.

I et brev til byrådet i Bergen og andre politiske partier, skriver gårdeierne at de opplever tiggingen som invaderende, og at den skaper utrygghet for spesielt eldre og foreldre i byen.

De hevder at de har kontaktet politiet og helsemyndighetene, men at de nå føler seg maktesløse.

– Dette skaper et forsøplingsproblem, og er ikke verdig for bybildet. Kundene reagerer, sier eier av Skomaker Kallekleiv, Svein Åge Moldestad, en av initiativtakerne til oppropet. 36 personer har signert.

TIGGER: Konen til en halliktiltalt mann tigger i utkanten av Bergen sentrum mens han er i fengsel. Foto: NRK

Krever tiggeforbud

Helseplager og frykt for å legge ned går igjen i brevet. De peker på problemer knyttet til orden og sanitær.

– Situasjonen er uholdbar og problemet har nådd dimensjoner som ikke er til å leve med, og straks må løses. Respekt for lov og orden blir stadig mindre i Bergen, skriver de.

De oppfordrer byrådet til å ta ansvar.

– Byrådet må bruke sin instruksmyndighet, og ta ansvar for en samlet strategi. Vi vil kreve tiggeforbud i Bergen, står det i brevet, som også har politimesteren på kopi.

Dokumentet NRK har fått inneholder 36 underskrifter. Blant dem som har skrevet undrer flere dagligvarebutikker, i tillegg til en rekke mindre forretninger. Aksjonistene hevder at så mange som 70 gårdeiere stiller seg bak oppropet.

– Vi har fått ja fra alle vi har spurt. Vi kunne fått flere hundre underskrifter, sier Moldestad.

Parker og fellesanlegg tilsvines. Butikktyveri gir ekstra utgifter til sikkerhetstiltak. Tilfeller av vold og aggressiv tigging er underrapportert i mediene og har et stort omfang. Opprop til byrådet i Bergen

Byråden: Vil ikke ha forbud

I en e-post til NRK svarer politimester i Bergen Kaare Songstad at han ikke tror et forbud løser problemet.

– Dette kriminalitetsbildet er mer komplisert enn at et generelt tiggerforbud vil løse alle sider ved dette. Men et forbud kan bidra til at det blir vanskeligere å organisere denne type kriminalitet som vi så i Brennpunktprogrammet, skriver Songstad.

VIL IKKE FORBY: Sosialbyråd Erlend Horn (V) sier at han er provosert over det som kommer frem i NRKs dokumentar, men at han ikke vil forby tigging. Foto: Sølve Rydland / NRK

Sosialbyråd Erlend Horn (V) er ansvarlig byråd på området. Etter å ha sett NRKs dokumentar i går, sa Horn at han var trist og provosert, men at han likevel ikke ville forby tigging i Bergen.

– Vi kommer til å fortsette vår politikk, og vil ikke ha et tiggerforbud. Men dette er en øyeåpner på at det finnes personer som utnytter systemet som er der for å hjelpe de svakeste. Det må vi ta på alvor, og sørge for at det er de som trenger hjelp som får det.