Bygård i Sandviken evakuert etter brann i leilighet

Det var en kvinne som var ute og luftet hunden som oppdaget brannen. Politiet fikk melding om saken like etter klokken 5 søndag morgen.

– Brannvesen og politi rykket ut til stedet. Det var en kvinne som var på tur med hunden sin som oppdaget og meldte fra om brannen. Det er også kommet meldinger om at noen har hørt en eksplosjon i forkant av brannen, sier Tatjana Knappen, operasjonsleder ved Vest politidistrikt.

Det var ingen personer i leiligheten da det begynte å brenne. Politiet vet foreløpig ikke hva som er årsaken til brannen.

– Brannvesenet avsluttet nylig sin innsats på stedet. Det var mye røyk i leiligheten og i fellesområdene i bygården, sier Knappen.

Skal undersøkes

Bygården ligger i område der faren for spredning av brann er stor.

Beboerne er like før klokken 10 fortsatt evakuert, og oppholder seg i en bygning i nærheten, opplyser Knappen.

– De vil forhåpentligvis snart få vende tilbake. Det er ikke meldt om personskader, men noen beboere skal ha fått litt røyk i seg, sier operasjonslederen.

Politiet har ikke fått kontakt med eieren av leiligheten.

– Kriminalteknikere er nå på vei for å undersøke leiligheten, slik at vi får svar på hva som er årsaken til at det begynte å brenne, sier Knappen.