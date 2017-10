Butikkene på Vossevangen sliter

Svært mange av butikkene på Vossevangen har nedgang i omsetningen, og for noen virksomheter er det dramatisk. Det viser tall som Avisa Hordaland har fått tak i. Flere personer som avisen har snakket med mener all gravingen i gatene det siste året må ta mye av skylden for omsetningssvikten.