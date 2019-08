Bustadprisane auka i Bergen

Bustadprisane i Bergen auka med 1,3 prosent frå juni til juli. Det syner tal frå Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjonar auka prisen med 0,2 prosent. I Noreg sett under eitt gjekk bustadprisane ned 1,1 prosent i same periode.