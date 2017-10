To personbiler og en buss er involverte trafikkulykken som skjedde ved Åsekrysset på fv 57 i Lindås.

Ulykken skjedde da bussen kjørte inn i en personbil bakfra.

Tre personer er skadet i ulykken, og alle nødetatene rykket ut til stedet.

Én til sykehus, lam døde

En person er sendt til Haukeland sykehus, og to er sendt til lokal legevakt.

– Tre av de skadde skal ha sittet i personbilen, men også en person i bussen er skadet, sier Terje Magnussen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Politiet opplyste først at fire personer ble skadet, dette ble senere rettet til tre.

Videre opplyser Magnussen at den ene personbilen fraktet lam i en tilhenger. Et av disse fikk så store skader at det ikke overlevde.

– Vi har kontroll på de andre lammene, sier Magnussen.

Veien var stengt i en periode etter ulykken, men ble åpnet igjen klokken 13:30.