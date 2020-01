Busskur velta over kvinne

Naudetatane rykte ut til Haus på Osterøy i morgontimane etter melding om at eit busskur hadde velta over ei kvinna. Det skal ha vore kraftig vind på staden, og mykje tyder på at det var årsaka til at skuret velta, opplyser operasjonsleiar Bjarte Rebnord. Kvinna er teken med til lokal legevakt for sjekk.