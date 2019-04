Buss står fast i Fløyfjellstunnelen

Fløyfjellstunnelen i retning sentrum er stengt, etter at en buss har fikk problemer. Bussen sto i ro med nødblinkene på, men har klart å kjøre ut av tunnelen. Det skal ligge gummirester fra et dekk i veien, og tunnelen holdes stengt for opprydning.