Buss for tog på Bergensbanen

Regiontoget mellom Oslo og Bergen, Flytoget og en rekke lokaltog er berørt av at togtrafikken mellom Drammen og Asker er stengt. Dette skyldes en feil på sporet, opplyser Bane Nor. De jobber med å rette feilen. Det er satt inn buss for tog på Bergensbanen.