Buss for tog mellom Bergen og Voss

Hele neste uke blir det satt inn buss for tog mellom Bergen og Voss på dagtid. Årsaken er at Bane NOR skal drive med vedlikeholdsarbeid. Lys i tunneler skal rengjøres og fjell på strekningen skal sikres. Før klokken 09 og etter klokken 15 går togene som normalt.