Bunnpris-butikk ranet i Bergen

Politiet fikk melding om ranet klokken 22.21, skriver Bergensavisen.

– Det er bekreftet ran. Det er opplyst at to gjerningsmenn har truet med det som formentlig er våpen. Hvilken type er uvisst, men det er mulig et gevær, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

– De har fått med seg kontanter. Jeg kan ikke si så mye mer enn det, sier innsatsleder Gisle Anthun i politiet.

Begge ranerne hadde dekket til ansiktet. Foreløpig er ingen av dem pågrepet. Magnussen sier politiet har gode vitnebeskrivelser av gjerningsmennene.

Ingen ansatte kom fysisk til skade under ranet. De følges opp av både butikkeieren og politiet. Politiet har satt inn store ressurser på stedet.