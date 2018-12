BT: Fedje VTS brøt egne regler

Fedje VTS brøt egne regler for kommunikasjon før kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS», skriver BT. Ifølge Kystverkets ordbok for kommunikasjon skal det brukes markørord for å redusere faren for misforståelser over sambandet. Dette ble ikke brukt før ulykken.