BT: Drapssiktet pågrepet i går

Mannen som er siktet for å ha drept Ronny Nygård er en 27 år gammel småbarnsfar som ble pågrepet i sitt hjem i Åsane onsdag, ifølge BT. Mannens forsvarer Einar Råen beskriver saken som rar, og at det var et sjokk for ham å bli pågrepet.