Brukte 40 mill på Koengen

I går ble det kjent at regjeringen har bestemt seg for at det ikke ble godsterminal på Koengen. Nå skriver BT at store summer er brukt på å ruste opp jernbanetunnelen som går til området. – 40 millioner kroner er blitt fakturert oss fra Bane NOR. Det kan ha blitt gjort mer arbeid og flere fakturaer kan være på vei, sier Roger Skoglie i Bybanen utbygging til avisen.