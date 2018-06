Brukte 31.000 kroner på digitale fotballkort – fikk ikke en eneste Ronaldo

Forsker Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen har de siste månedene kjøpt og åpnet tusenvis av FIFA Ultimate Team-pakker til en samlet verdi av 31.500 kroner.

Slike forundringsesker er blitt et utbredt element i mange dataspill. Spillere kan kjøpe boksene for å få raskere progresjon eller ekstra belønninger i spillene.

Men i mange tilfeller betaler spillerne for boksene uten å vite hva de får. Etter gjeldende regelverk reguleres ikke «loot-bokser» som pengespill, da gevinsten ikke har en materiell verdi.

KONSEKVENSER: I dag regulerer ingen land bruken av Loot-bokser. I Nederland og Belgia blir det diskutert, mens i Norge jobber Kulturdepartementet med en ny lov om pengespill. Her vil temaer relatert til grensene mellom sosiale nettverksspill og pengespill bli vurdert, opplyser departementet. Foto: Markus Vangen / NRK

– Ligner lotteri

I april skrev NRK om den planlagte fotballkort-forskningen til Mentzoni.

Nå har forskeren gjennom møysommelig arbeid katalogisert de drøye 7.000 digitale fotballkortene han har kjøpt i FIFA-seriens populære spillmodus, sammen med verdien på kortet.

Til tross for å ha brukt over 30.000 kroner, fikk ikke Mentzoni ett eneste av de mest verdifulle kortene.

Verken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi, eller andre spillere med over 90 i rating, dukket opp i pakkene han kjøpte.

– Det er veldig lite informasjon om sjansene man har, og den lille informasjonen man får er villedende. Etter å ha kjøpt tusenvis av disse gjenstandene, er det ganske tydelig pakkene ikke inneholder et tilfeldig utvalg av de sjeldne gullkortene. Tvert om viser utvalget at det er flere av de mindre verdifulle kortene, sier Mentzoni til NRK.

Han har publisert hele forskningen på det populære nettforumet Reddit. Det var nettstedet Pressfire.no omtalte resultatene hans først.

Konklusjonen til Mentzoni er klar: Dette ligner veldig på en form for lotteri.

FORSKNING: Rune Mentzoni på Universitetet i Bergen har forsket på verdien av fotballkortene i Fifa 18-modusen Fifa Ultimate Team. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Ber foreldre være engasjerte

– Når du regner ut verdien på disse kortene ved å bruke den indre valutaen i spillet, så kan man regne ut tilbakebetalingsprosenten til spillerne. Slik man gjør i pengespill. Da kan du se at du i gjennomsnutt får igjen cirka 50 prosent av verdien. Det er en tilbakebetalingsprosent som er på linje med typiske pengespill som skrapelodd eller Lotto.

Han er en del av «Forum for spilltrender». Gruppen skal dele kunnskap om spill i gråsonen mellom dataspill og pengespill. Forskningen kan få konsekvenser for regelverket rundt slike «loot-bokser» i Norge.

I samme gruppe sitter seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Trude Felde.

Hun sier at dagens regelverk gjør at det må være premier av en økonomisk verdi som det er mulig å ta ut av spillet, for at det skal være ulovlig.

– Slik jeg forstår det, kan man ikke ta med seg gevinsten ut av spillet, uten å komme på kant med spillets interne regelverk. Det passer ikke helt inn i det regelverket vi er satt til å forvalte, men det er helt klart likhetstrekk.

NRK har i flere dager forsøkt å få svar på spørsmål vi har stilt EA Sports, som utvikler og produserer FIFA-serien, men uten hell.

Les også: Frykter lokketilbud i dataspill skal gjøre unge pengespillavhengige