Bruker 12,5 mill. på rusfri park

Bymiljøetaten i Bergen frykter at Nygårdsparken på ny blir en åpen russcene når den i år gjenåpnes etter oppussing. De foreslår derfor å ansette en koordinator som daglig skal arrangere aktiviteter, og å sette opp trim- og lekeplassutstyr, skriver BA. Byrådet har sagt ja til å sette av 12,5 millioner kroner over to år til dette.