Brøt seg inn på Sjøboden

En beruset mann forsøkte i natt å bryte seg inn i et kjøleskap som stod under presenning ved utestedet Sjøboden i Bergen. – Mannen er i fyllearresten og vil bli avhørt i løpet av morgentimene. Han vil bli anmeldt for forholdet, sier operasjonsleder Per Algerøy.