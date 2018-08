Brøt loven i syv av ti mobbesaker

Skolene i Hordaland gjorde ikke nok for å sikre elever et godt og trygt skolemiljø i 72 prosent av mobbesakene Fylkesmannen i Hordaland behandlet det siste skoleåret, ifølge NTB. I 59 av 82 saker fylkesmannen behandlet brøt skolene sin aktivitetsplikt, viser gjennomgangen NTB har utført. Det skjer etter at et nytt og strengere mobbelovverk ble innført i fjor.