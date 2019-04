Bronse til Eikanger-Bjørsvik i EM

Eikanger-Bjørsvik Musikklag vart nummer tre under årets europameisterskap i Montreux. Walisiske Cory Band vann. Eikanger-Bjørsvik fekk heile 98 poeng for pliktnummeret fredag, men fekk færre poeng for det sjølvvalde nummeret, melder NMF.