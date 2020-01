Brødre må betale to millioner

To brødre er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale mer enn to millioner kroner i bot og inndragning. Den eldste av dem er også dømt til 21 dager i fengsel, skriver BT. De to drev et ulovlig bilverksted på Bønes i Bergen, som ble avslørt av politiet etter en razzia i 2017.