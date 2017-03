Britisk TV-team på plass: – Nå skal verden få øynene opp for Norges plastproblem

Hvalen som måtte avlives utenfor Sotra er blitt lagt merke til over store deler av verden. Tirsdag var et britisk fjernsynsteam på plass for å gjøre opptak av hvordan det ser ut langs norske strender. Håpet er at millioner av seere skal få øynene opp for dette verdensomspennende problemet.

– Dette stedet får meg til å grøsse, sier Thomas Moore, mens han skuer utover en liten vik fylt med avfall. Han er journalist i Sky News og er på Sotra sammen med et stort team.

GRØSSER: Thomas Moore er journalist i Sky News. Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Norge et uskyldig offer

Han mener Norge er blitt et uskyldig offer rett og slett fordi landet ligger der det ligger.

– Mye av plasten her kommer ikke fra Norge. Den er fra England, Frankrike og Belgia. Hvaldøden har ført til en fascinerende reaksjon blant nordmenn langs kysten. Det er noe av det vi håper å få frem i dokumentaren.

I dag hadde ansatte i Fiskeridirektoratet fått en dag til å rydde opp i det som er en av hundrevis av bukter langs kysten vår fylt av avfall. Nå blir de «TV-stjerner» i fjernsynsdokumentaren.

– Jeg kan ikke gjøre mer enn en veldig liten del. Men hvis alle gjør noe tilsvarende blir jo sluttresultatet kjempebra, sier Jorunn Løyning.

RYDDEAKSJONEN I GANG: Det var mer en nok av avfall å fjerne. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Glad for at verden får øynene opp

I årevis har Kenneth Bruvik drømt om at verden skal få øynene opp for plastproblemet. Han bor selv på Sotra og gikk i bresjen for å få satt i gang opprydning. Etter at «plasthvalen» måtte avlives ble han nedringt av journalister, også fra Storbritannia.

– Det her kan vi ikke overlevere til ungene våre. Det er helt utelukket, sier Bruvik.

ILDSJEL PÅ SOTRA: Kenneth Bruvik er glad for at plastproblemet får internasjonal oppmerksomhet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Helgesen: – Internasjonal satsing må til

Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte Sotra i dag. Han mener det er viktig at også folk utenfor landets grenser nå blir oppmerksom på problemet med plast i havet. Hvis ikke blir det vanskelig å løse det.

– Det gjøres en fantastisk frivillig innsats for å rydde opp her i Norge. Det er viktig at folk over hele landet stiller opp på denne måten. Samtidig er dette verdens raskest voksende miljøproblem.

Helgesen ønsker nå en internasjonal satsing mot marin forsøpling og mikroplast.

– Jeg har bedt Miljødirektoratet utrede nye tiltak. Blant annet ser vi på om de som importerer og bruker plastutstyr inne fiskeri og havbruk bør ha ansvar for disse produktene gjennom hele livsløpet.

– Mye av dette kommer fra utlandet, men en god del er fiskeriutstyr som kommer fra norske kilder, sier Helgesen.

Resultatet av dagens ryddeaksjon: 33 sekker med avfall, som ble fløyet bort med helikopter.

VIL HA TILTAK MOT FISKERI- OG OPPDRETTSNÆRINGEN: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok i oppryddingen på Sotra i dag. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK