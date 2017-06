Breivik ny hamnesjef

Etter det NRK erfarer vert Johnny Breivik ny hamnesjef i Bergen. Breivik har vore brannsjef i Bergen. I februar bestemte Havnerådet at Inge Tangerås ikkje fekk fortsetja i stillinga, etter at han blei sikta for korrupsjon i den såkalla cruisedåp-saka.