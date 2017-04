Brant i vegg i rekkehus på Sandsli

Nødetatene rykket like før klokken 23 ut til et rekkehus i Saksarlia på Sandsli, etter meldinger om at det hadde brent på i en vegg. – Da brannvesenet kom til stedet var flammene slukket, men de river nå av kledningen på boligen for å sjekke at det ikke er varme lenger inne i veggen, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland. Beboerne i huset er ute av boligen.