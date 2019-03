Brannvesenet tok båt ut til brann

– Vi er fremme på holmen med noen mannskap nå. Det har begynt å brenne i en minigraver som ble brukt til å rive en hytte, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen. Politiet opplyser at det er full fyr i minigraveren på Radøy. Melding om brann i selve hytten skal være noe overdrevet. Brannvesenet opplyser at det trolig er snakk om at materiale fra rivingen som har tatt fyr.