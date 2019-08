Brannvesenet måtte sløkka bål

Naudetatane måtte rykka ut til Olav Bjordals veg i Bergen fordi at nokon hadde laga bål med madrassar og andre ting. Det blei meldt om at bålet var 2 gonger 2 meter, opplyser vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen Hordaland. Brannvesenet fekk sløkt bålet raskt, og det var ikkje fare for spreiing.