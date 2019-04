Brannvesenet har delvis kontroll

110-sentralen i Hordaland opplyser at brannvesenet har delvis kontroll på gressbrannen, og at de regner med å få stoppet brannen før den sprer seg videre. Det har brent litt i et skogsområdet, men det er ikke lenger fare for videre spredning. Det skal ikke være personskader eller skader på bygninger.