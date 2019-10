Brannvesenet er framme i Ullensvang

Brannvesenet er framme i Brattespe i Ullensvang der det er røykutvikling i eit hus. Dei gjer seg klar til å gå inn i huset, opplyser vaktkommandør Christer Skei ved 110 Hordaland. Personane som bur i huset er i sikkerheit. Skei opplyser at det ikkje skal vera opne flammar, men at det ligg ein bustad tett opp til, og at det dermed er fare for spreiing.