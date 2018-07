Brannvesen gjenforente andefamilie

Brannvesenet meldte på Twitter i 18-tiden at de dro ut for å se til noen andunger som befant seg i en rundkjøring i Salhusveien. – Det er ikke et trygt sted å være for en andemor med tre små som ikke kan fly, sier Bjarte Helland ved Åsane brannstasjon. Brannvesenet fikk fuglene opp i en kasse, og gjenforente dem med moren på et vann i nærheten. – Det er ikke så vanlig at vi er ute på slike oppdrag, sier Helland.