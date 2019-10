Branntilløp i bolig

Det var et mindre branntilløp i en tomannsbolig i Fleslandvegen i Bergen like før kl. 4. Røykutvikling fra støpsel førte til en del røyk i boligen. En mann ble tatt med til legevakten for en sjekk. En kvinne og et barn ble på stedet. Politiet oppretter sak.