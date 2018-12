Vil gjøre det mer skånsomt å sende barn ut av Norge

For første gang slår politiet fast at barn kan få traumer av å bli pågrepet og sendt ut av Norge. Nå skal rutinene endres. Politiet knuste en rute da de i februar vekket og pågrep en afghansk familie (bildet) som hadde søkt kirkeasyl i et bedehus i Fitjar.