Brannsjef godkjent av Direktoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir brannsjef Leif Linde i Bergen dispensasjon fra formelle kvalifikasjonskrav til stillingen. Direktoratet slår fast at «Lindes lange erfaring, arbeid i ledende stillinger, samt Bergens spesielle branntekniske utfordringer, gjør han skikket til stillingen.» Leif Linde sier han er glad for avklaringen slik at han nå kan bruke alle krefter på jobben med å gjøre byen trygg for innbyggerne.