Brannhelikopter straks på plass

Statens skogbrannhelikopter har sendt ut heilkopter frå Kinsarvik for å bekjempa brannen på Osterøy. Ifølge 110-sentralen er det venta å vera framme litt over halv fire. – Me har ikkje kontroll, men mannskapa gir tilbakemelding om at dei har kontroll på flankane. Me reknar med å få kontroll etter kvart som brannhelikopteret trør til, seier vaktkommandør Håkon Myking.