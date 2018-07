Brannen spreier seg

Brannvesenet opplyser at brannen på Reigstadfjellet vil spreia seg, då mannskapet slit med å koma. Det er per no ikkje fare for at bustader eller bygg skal råkast. – Me har oversikt over området med drone, og mannskap frå hovudstasjonen, Arna og Osterøy deltek, opplyser vaktkommandør Håkon Myking. Brannvesenet har fått opp mot hundre telefonar om brannen.