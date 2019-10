Brannen er sløkt

Brannen i ein motorsykkel i ein bakgård i Bergen er sløkt. Brannvesenet fekk først melding om at det brann i eit bygg i Sigurds gate. – Det var kraftig røykutvikling frå motorsykkelen. Me undersøker dei næraste bygga med røykdykkarar no, seier Glenn Hamre ved 110-sentralen.