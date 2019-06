Brann ydmyket av Ranheim – tapte 4-0: – Det beste jeg har sett

I garderoben etter kampen fløy de blåkledde fra Trondheim høyt.

– Dette er det beste jeg har sett av dere noen gang, sa Ranheim-trener Svein Maalen foran spillere og støtteapparat før spillerne selv dro i gang heiarop om Ullevaal.

For Ranheim er videre i norgesmesterskapet i fotball for menn etter 4–0 mot Brann. Nå står kvartfinalen for tur.

VANT: Ranheim løp mest, og vant. Her er Branns Ruben Yttergård Jenssen på etterskudd mot Ivar Furu på Ranheim. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

1–0 til pause

Før kampen var Brann favoritter, men de skulle få kamp på Extra Arena. Etter bare tolv minutter tok Magnus Blakstad ned ballen elegant og skjøt i lengste hjørne. 1–0.

Like etter fikk Ranheim indirekte frispark, noe man ser sjeldent på toppnivå. Brann-kaptein Vito Wormgoor brøt et Ranheim-angrep, men sentret til keeper Eirik Holmen Johansen, som plukket opp ballen.

Ranheim klarte ikke å omstille frisparket fra seks meter til scoring, men de skulle komme senere.

For selv om Brann fikk flere sjanser mot slutten av andre omgang, gikk Ranheim til pause med 1-0-ledelse.

4-0: Ranheim stoppet ikke før de hadde scoret fire. Her feirer spillerne 2-0-scoringen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Sjelden tomålsscorer

Men etter hvilen var det duket for flere mål. Mads Reginiussen ga 2-0, Ola Solbakken ga 3-0, før Magnus Blakstad ble tomålsscorer da han satte inn 4–0 med nok et flott mål.

– Jeg tror ikke mange hadde ventet 4–0 på forhånd. Det verste er at jeg synes vi fortjener det også. Det er lenge siden jeg har vært målscorer i det hele tatt, men i hvert fall lenge siden jeg ble tomålsscorer, sier Blakstad etter kampen.

Ranheim-trener Svein Maalen er strålende fornøyd med prestasjonen.

– Jeg synes vi gjør en helt fantastisk prestasjon mot et lag som vi gjør dårlige etter hvert. Vi går offensivt til verks, tør å gjøre ting, og vi får godt betalt. Vi spiller vår fotball og scorer noen fenomenale mål. Det var med mitt fotballblikk det beste jeg har sett, sier Maalen.

– Hva synes du om Brann da?

– Brann er gode de, det er ikke det. Jeg synes ikke vi møter et dårlig lag. Det er vi som gjør de dårlig, sier han.

Brann-trener: – Veldig skuffende

Pipen fra Brann-trener Lars Arne Nilsen hadde naturlig nok en annen lyd.

– Det er ikke veldig høyt oppe på presetsasjonsstigen. Det var en kamp vi ikke fikk til i det hele tatt, vi skaper ingenting. Ranheim er effektive og gode, og de vinner fortjent. Veldig skuffende, sier han.

Nilsen vil derimot ikke svartmale situasjonen.

– Vi skal ikke grave oss ned. Vi ligger i fin posisjon i serien og skal ut i Europa. Det er skuffende å være ute av cupen, vi trodde vi skulle komme oss videre i år, men det gikk ikke, sier Nilsen.