Brann ved ungdomsskole

Like etter klokken 05.30 ble det meldt brann ved Knarvik ungdomsskole i Lindås. Røyken viste seg å komme fra en bøtte ved inngangspartiet til skolen. Brannen ble raskt slukket av en politipatrulje med et pulverapparat. En kvinne i 20-årene ble stoppet like ved skolen. Hun er mistenkt for å ha startet brannen.