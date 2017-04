Brann-trenaren langar ut mot KBK: – Dei legg seg ned på alt

Med sitt første Eliteserie-mål nokon gong slo nyopprykka Kristiansund fjorårets sølvlag 1–0 måndag kveld.

Det einaste som til slutt skilte laga, var ei innblanding frå midtstoppar Bismar Acosta som på klønete vis la Kristiansund-spiss Benjamin Stokke i bakken i straffefeltet.

– Det er veldig surt. Me har så store sjansar at me er nøydde til å setja dei skal me ha med oss poeng på bortebane, seier Brann-trenar Lars Arne Nilsen til NRK.

Den elles sindige Brann-trenaren hadde svært lite til overs for korleis motstandaren drog ut tida.

Langar ut mot uthaling av tid

IRRITERT: Brann-trenar Lars Arne Nilsen meiner Brann aldri ville oppført seg som Kristiansund. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Dei tapte målsjansane var nemleg ikkje det einaste Nilsen ergra seg over etter 90 minutt på Atlanten stadion.

Etter ein lengre periode med press frå heimelaget, sette Brann inn eit stormangrep mot KBK-målet dei siste minuttane av kampen. Både Azar Karadas og Torgeir Børven var nære, men elitedebutantane gjorde det dei makta for å ri av stormen.

– Dei legg seg ned på alle frispark, og det er ut og inn. Det er deira måte å løysa det på og det vil eg i grunnen ikkje kommentera.

– Hadde Brann gjort det annleis om de var i KBK sin posisjon?

– Me plar ikkje gjera det på den måten der.

Dommaren: – Burde ha vist ut Coly

Kristiansund-trenar Christian Michelsen har ei viss forståing for frustrasjonen i Brann-leiren, men trenaren vil ikkje vera med på at dei er verre enn andre.

– Viss det var me som låg under og jaga utlikning, hadde me nok følt at motstandarlaget også hadde hala ut tid og laga frispark og så vidare. Det er ein del av «gamet».

Situasjonen som kanskje skapte mest frustrasjon i Brann-leiren etter 0–1-tapet, var taklinga på Jakob Orlov.

Aliou Coly stoppa Jakob Orlov på brutalt vis, og sette knottane i leggen på Brann-spissen. Brann-spelarane rasa då dommar Svein Oddvar Moen berre trekte opp det gule kortet.

– Han stemplar Jakob i leggen med stor kraft. Det er potensielt leggbrot. At det er raudt kort, ser jo alle, seier ein tydeleg oppgitt Sivert Heltne Nilsen.

Dommar Svein Oddvar Moen vedgjekk overfor NRK i går at han var usikker på situasjonen.

Etter å ha sett tv-bileta seier han i dag til BA at han burde ha vist ut senegalesaren for stemplinga på Orlov.

– Coly er klokkeklart på ballen, men gjennomfører med ei slik kraft og med eit slikt treffpunkt på leggen, at det nok er raudt kort.

NÆRE PÅ: Brann hadde fleire store sjansar i Kristiansund, men ingen makta skåra på Sean McDermott i KBK-målet. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Brann-spelarane innser likevel at dei stort sett kan skulda seg sjølv.

– Med sjansar og spel burde me hatt med oss minst eitt poeng, seier Nilsen.