Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mykje står på spel i torsdagens returkamp i kvalifiseringa til Europa League. Brann har 1–0 å gå på frå oppgjeret i Slovakia, og treng minst uavgjort for å avansera til neste runde.

Brann vil ha nettkjenningar

– Det er ein ekstremt spanande kamp for oss. Alle ser at det ligg noko i potten som me kunne tenka oss å vera med på, seier Brann-trenar Lars Arne Nilsen.

For det er litt av ei gulrot for laget som går vidare til 3. kvalifiseringsrunde i cupen.

Så lenge dei unngår tap i sommarvarmen i Bergen i kveld, ventar Premier League-klubben Everton i to nye kampar, borte 27. juli og heime 3. august.

– Me må prøva å ta kontroll på kampen og ikkje bli feige. Me går for å skåra eit mål. Dei er nøydde til å slå oss, så med uavgjort er me vidare uansett kor mange mål dei skårar.

LEGG PLANEN: Bismar Acosta i samtalar med trenar og sportssjef dagen før returoppgjeret mot Ružomberok. Foto: Frederik Økland / NRK

Dødball blei nøkkelen

I eit nokså sjansefattig oppgjer i Ružomberok var det midtstoppar Bismar Acosta som var tunga på vektskåla. Nok ein gong var dødball det mest effektive angrepsvåpenet for eit Brann-lag som har nok av høgreiste jokerar å spela på.

– Me blei åtvara mot dødballsstyrken til slovakane, og var godt førebudd i bortemøtet. Men du skal ikkje kimsa at Brann på dødball, heller. Det er ikkje lett å forsvara seg mot Acosta, Wormgoor, Orlov og Barmen, heller, sa ein sprudlande sportssjef Rune Soltvedt etter sigeren i førre veke.

Trass bortemålsfordelen, er midtbanegeneral Sivert Heltne Nilsen krystallklar før oppgjeret på heimebane: Ein defensiv inngang er ikkje vegen å gå.

– Me har blitt einige om å gå offensivt ut og prøva å vinna denne kampen også. Skårar me nokre mål er me sikra, seier Heltne Nilsen til Brann.no.

STORE STÅ: Kjernefeltet til Bataljonen, Store Stå, vil ikkje vera tilgjengeleg under Europaliga-oppgjeret. Men godt førehandssal gjer at Brann har opna fleire tribunar. Foto: Frederik Økland / NRK

Opnar ein ekstra tribune

Tidlegare denne veka opplyste Brann at berre er Frydenbø- og Sparebanken Vest-tribunane som vil vera opna til returkampen mot Ružomberok. Torsdag ettermiddag melder klubben at førehandssalet har bikka 4000 billettar, og klubben har bestemt å opna ein tribune til.

På det som så langt er årets varmaste dag i Bergen, håpar Brann-trenaren publikum vel stadion og ein smak av Europa framfor badestrand og bading.

– Brann treng all den støtta me kan. Å få møta Wayne Rooney på Stadion, er vel noko alle har lyst til å sjå. Då treng me støtta frå supporterane.