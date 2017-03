Brann slo Åsane

Brann vann treningskampen mot Åsane 2–1. Torgeir Børven og Sivert Heltne Nilsen skåra for Brann, medan Joachim Soltvedt laga mål for Åsane. – Kampen var kanskje som me venta, det ble ikkje all verda offensivt, men defensivt var me solide, sa Brann-trenar Lars Arne Nilsen til BT etter kampen.