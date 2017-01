Brann på loft i Fjell

Brannvesenet har rykket ut til Syltøy i Fjell, og bekrefter at det brenner på et loft. Det er ingen personer i bygget, melder 110-sentralen. – Det er observert flammer i et tak. Det dreier seg etter det vi forstår om brann på et loft i et gammelt skolebygg, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue ved Vest politidistrikt til BT.