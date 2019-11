Brann om bord på skip fra Bergen

Det brøt ut brann i GC Rieber-skipet Polar Marquis utenfor Senegal i går. Brannen ble slukket og situasjonen er under kontroll, melder Sysla. Skipet har et mannskap på 55 personer. GC Rieber har sendt et team til Senegal for å bistå mannskapet.