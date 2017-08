Brann mistet seieren på overtid

– Vi startet dårlig, lå under 0-2, men følte vi fikk mer og mer kontroll. Så fikk de 3-1, men vi hadde tro på at vi skulle klare å snu det. Utrolig deilig å komme tilbake til 3-3, sa Abdellaoue til Eurosport etter kampslutt.

– Ett poeng i dag var helt greit, la han til. Det var Mos' første scoringer siden han nettet mot Odd i 5-1-seieren 25. juni.

Måltyven Abdellaoue utlignet til 3-3 nesten tre minutter inn i overtiden. Med det sikret han altså «tangotrøyene» poeng.

Resultatet gjør at Brann taper litt terreng i medaljekampen. Rødtrøyene ligger på fjerdeplass, men er nå tre poeng bak Molde og fem bak Sarpsborg. Avstanden til Rosenborg på tabelltopp er ti poeng.

Aalesund på 10.-plass har 23 poeng, fem poeng mindre enn Brann.

Måltørke

Brann klarte ikke å score mot verken Vålerenga (0-0), Stabæk (0-2) eller Sarpsborg (0-1) i serien i juli. Søndag tok tørken slutt, men med en bismak siden seieren glapp.

Jakob Orlov og Kristoffer Barmen (2) så lenge ut til å gi bergenserne tre poeng borte i Ålesund, men den greske debutanten Thanasis Papazoglou og innbytter Mustafa «Mos» Abdellaoue scoret hver sin gang fra straffemerket for AaFK.

I tillegg kjempet Mos inn 3-3 fra kort hold helt på tampen.

Brann fikk en «flying start» på bortebane i Ålesund. Svenske Orlov stanget bergenserne i føringen etter bare ti minutters spill, og kun et par minutter senere sto det 2-0 til Brann i målprotokollen. Fredrik Haugen løsnet skudd fra distanse, Aalesund-keeper Andreas Lie ga retur, og like foran mål dukket Kristoffer Barmen opp og satte inn lagets annen scoring for dagen.

Aalesund hang ikke med på notene den første halvtimen, men «tangotrøyene» våknet til liv etter en drøy halvtime. Først skrudde Fredrik Carlsen en corner i stolpen, men få minutter senere fikk vertene straffespark. Aron Elis Thrándarson deiset i bakken i en duell med Ruben Kristiansen, og dommer Trygve Kjensli pekte resolutt på straffemerket.

Hjemmelaget protesterte voldsomt og mente Thrándarson falt lett, men Kjensli viftet vekk protestene. Papazoglou ordnet 1-2.

Ny Barmen-scoring

– Jeg ble hindret fra å avslutte. Det var straffespark, sa AaFK-spilleren til Eurosport i pausen.

–Jeg føler det var en billig straffe, kommenterte Branns Barmen.

Brann ergret seg over at Aalesund hadde fått lov til å komme tilbake i oppgjøret, men Kristoffer Barmen noterte seg igjen for scoring etter 69 minutters spill. Kasper Skaanes fikk ballen på høyrekanten, la presist inn i AaFK-boksen, og Barmen gjorde ingen feil fra god posisjon. Han klinket ballen lavt i mål.

Brann så ut til å ha kontroll, men åtte minutter før slutt fikk vertene dagens andre straffe. Mos gikk ned i duell med Brann-stopper Vito Wormgoor, og igjen blåste Kjensli. Dommeren pekte på ellevemetersmerket mens bortelagets spillere protesterte. Abdellaoue var sikker fra straffemerket.

Lars Arne Nilsen kastet på veteranen Azar Karadas for å ri seieren i land i sluttminuttene, men Aalesund fant til slutt veien til målet igjen. En målrik affære endte 3-3 i Ålesund.