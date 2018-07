– Dette er penger vi kunne brukt på mer fornuftige ting for byen og Brann. Vi respekterer det, men mener det kunne vært gjort en annen avgjørelse.

Daglig leder Vibeke Johannesen i Sportsklubben Brann har nettopp fått brevet fra Bergen kommune.

Søknaden om fritak for eiendomsskatt for Brann Stadion, datterselskapet under Sportsklubben Brann, gikk ikke som klubben håpet. Byrådet i Bergen ber bystyret er at byens fotballag ikke skal få fritak.

Samtidig tolkes det samme regelverket annerledes andre steder i landet.

Når Brann spiller mot Molde i Eliteserien søndag, få de besøk av en konkurrent som slipper den samme skatten.

Bruker regelverket ulikt

En gjennomgang NRK har gjort viser at ulik tolkning av reglene i Kommune-Norge slår ulikt ut for lagene i Eliteserien.

Loven om eiendomsskatt gir grunnlag for fritak for institusjoner som «gagner kommunen».

Noen lag går fri, mens andre må punge ut med langt over en halv million kroner.

Mens Brann og Odd prøver å få fritak, har Molde Fotballklubb allerede fått det for store deler av idrettsanlegget.

Eiendomsskatten for Brann Stadion ligger på vel 600.000 kroner. Rosenborg betaler omtrent 700.000 kroner.

Eiendomsskatt i Eliteserien Ekspandér faktaboks Betaler eiendomsskatt: Rosenborg: Betaler nærmere 700.000 og har ikke søkt om fritak

Odd: Betaler eiendomsskatt. Har søknad inne til kommunen om fritak. Har ikke fått svar på søknaden ennå.

Brann, har søknad inne til Bystyret i Bergen. Betaler ikke, leier stadion: Ranheim

Haugesund

Kristiansund

Tromsø: betaler en liten andel, leier store deler av stadion

Vålerenga Klubber i kommuner som ikke har eiendomsskatt: Stabæk

Sandefjord

Strømsgodset Klubber som ikke har svart NRK: Lillestrøm

Bodø/glimt

Start

Sarpsborg

SLIPPER Å BETALE: Øystein Neerland i Molde Fotballklubb slipper unna eiendomsskatten på store deler av anlegget. Foto: Gunnar Sandvik

Store økonomiske forskjeller

Molde kommune har valgt å frita Molde Fotballklubb sitt idrettsanlegg og klubbhuset for eiendomsskatt, med bakgrunn i unntaket i loven.

– Det betyr at vi betaler eiendomsskatt for de delene av bygget som benyttes i annen næring, for eksempel kontorlokaler. Vi betaler ikke eiendomsskatt for de delene som benyttes innen idretten, som bane og garderober, sier administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotballklubb.

Johannesen i Brann mener at Brann bidrar så mye for Bergen kommunes innbyggere at de burde få fritak. Nå håper de bystyret ikke hører på byrådet.

– Vi eksisterer jo nærmest for at vi skal gagne Bergen. Vi reiser på skolebesøk og på Barneklinikken, vi har et gatelag og Brannsjansen. Det er fotballen som er samlende for oss, men vi er like mye en samfunnsaktør, sier hun.

Men byrådet i Bergen gjør ingen forskjell på næringsvirksomhet og det som gjelder selve idrettsanlegget.

GIR IKKE FRITAK: Byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune, Dag Inge Ulstein mener det ikke er grunnlag for å gi Brann Stadion fritak for eiendomsskatt. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vi er takknemlig for det engasjementet Brann har for byen. Men når vi sammenligner med tilsvarende arenaer som Lerkendal og Sør Arena, så har ikke vi handlingsrom for å gi Brann fritak, sier finansbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein.

FOTBALLSKOLE: Tiltak som fotballskoler for barn mener klubben bør gjøre at Brann får fritak for eiendomsskatt. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

NFF: – Burde få fritak

Fungerende generalsekretær i Norges Fotballforbund, Kai-Erik Arstad mener at klubber som er tuftet på frivillighet bør gis fritak.

– De yter store bidrag tilbake til lokalsamfunnet i form av aktivitetstilbud til barn og unge. Hjulene må gå rundt, og en eventuell eiendomsskatt medfører fort at den må dekkes inn gjennom økte treningsavgifter, sier Arstad.

Byråd Ulstein, mener på sin side at hvis kommunen skulle åpnet for fritak i Brann sitt tilfelle, så ville det ført til at mange med kommersielle interesser ville kommet med tilsvarende søknader.

– Da ville vi gått på tvers av klubber som Start, Rosenborg og Viking, sier han.