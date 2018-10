Brann legger seg flate etter frosttabbe: – Vi er lei oss for at det ikke ble perfekte forhold

Søndagens kamp mellom Brann og Rosenborg endte med at Rosenborg tok et langt steg på veien mot gullet, med seier 2–1.

Etterpå var det likevel baneforholdene som fikk mest oppmerksomhet. Brannledelsen hadde ikke slått på undervarmen, noe som resulterte i svært glatte forhold på banen.

– Det var synd for publikum at vi må spille på betong, uttalte Rosenborg-spiller Pål André Helland til NRK etter kampen.

Mandag sier Brann-kaptein Vito Wormgoor at baneforholdene kan ha påvirket resultatet.

– Vi har trent veldig godt de to siste ukene før kampen. Jeg har aldri spilt på slike forhold, sier han.

Brann legger seg flate

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, innrømmer at de ikke var godt nok forberedte før kampen.

– Vi klarte ikke å vurdere at det skulle bli så kaldt i de områdene hvor det var undersolt. Vi er lei oss for at det ikke ble perfekte forhold, sier hun.

Ifølge henne var det ikke økonomiske grunner til at varmekablene ikke ble slått på.

– Det koster mellom 60.000 og 80.000 kroner å slå dem på, men det var ikke bakgrunnen for vår vurdering.

Nå er kablene slått på, selv om det er meldt mildere vær allerede fra i morgen av.

FROST: Mandag var det fortsatt frost på banen. Anlegget er nå slått på, men det tar tid før banen er oppvarmet, sier Vibeke Johannesen i Brann. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

NFF krever svar

Kommunikasjonsrådgiver Christer Madsen i Norges Fotballforbund sier at undervarme er et krav i norsk toppfotball. Han forteller at de vil kontakte Brann for å få svar på hvilke grep de tok for at frosten skulle påvirke forholdene minst mulig.

– Vi avventer nå rapport fra dommer og delegat. Forholdene i gårsdagens toppkamp var langt fra optimale, men likevel gode nok til å gjennomføre kampen, siden dommeren ga grønt lys, skriver Madsen i en e-post til NRK.

Johannesen sier de ikke var forberedt på at været skulle bli så kaldt som det viste seg å bli, og viser til værvarselet.

– Vi hadde en uke som var mild og fin, og fantastiske forhold på lørdag da laget trente. Med det værvarselet som var, vurderte vi det slik at frosten ikke ville påvirke banen, sier hun.

SKUFFET: – Jeg er åpenbart skuffet, og må innrømme at jeg har en dårlig kveld nå, leder av Brann Bataljonen, Roger Lillebøe-Hansen etter gårsdagens kamp. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Langtidsprognosen var tydelig

Vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Aslaug Skålevik Kvalvåg, sier det ikke var grunn til å tvile på at det skulle bli kaldere.

– Hva folk får med seg av værvarsler er opp til en selv. Men vi har i alle fall hatt det med i våre værvarsler, sier hun.

Brann-kaptein Wormgoor sier hele laget er skuffet etter gårsdagen.

– Det er ikke den beste følelsen i dag. Men slik er det i fotball, man vet aldri helt hva som skjer. Nå spiller vi for sølvet, sier han.