Torgeir Børven åpnet scoringsballet etter 17 minutter. Spissen, som hadde fått tillit fra start på bekostning av Jakob Orlov, fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 fra tre meters hold, etter nydelig forarbeid av Daniel Braaten.

Det skjedde etter en jevnspilt og sjansefattig åpning, der Haugesund og spissene Shuaibu og Gytkjær så farligst ut, og tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp fikk applaus fra hjemmesupporterne på Brann Stadion når han var involvert.

Men etter et drøyt kvarter kunne Brann-tilhengerne altså juble for sine egne. Og det gjentok seg like før halvtimen var spilt, da Sivert Heltne Nilsen stanget inn 2-0 fra fem meters hold etter en perfekt slått corner fra Fredrik Haugen, som på sedvanlig vis styrte mye av Branns spill.

– DÅRLIG: – Det er alltid kjekt å være her, men det var jo en dårlig kamp fra min og vår side, sier Erik Huseklepp til NRK etter kampen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Føler vi underholder

Like etter kom Haugesunds Shuaibu alene gjennom med Branns keeper, men skuddet fra skrått hold gikk rett på Piotr Leciejewski. Det var den største sjansen bortelaget fikk i første omgang, og Brann kunne gå til pause med en komfortabel 2-0-ledelse.

– Det har vært bra. Vi leder 2-0, og jeg føler vi skaper sjanser og underholder publikum, sa Branns første målscorer Torgeir Børven til Eurosport Norge i pausen.

– Det blir bare vas. Vi må få opp energien i andre omgang, sa Haugesund-trener Eirik Horneland.

Skapte spenning – men Børven punkterte

Men det var Brann som startet best etter pausen. Likevel kom Haugesund tilbake i kampen da Liban Abdi i det 62. minutt satte et hardt skudd fra vel 20 meters hold inn bak Piotr Leciejewski.

Haugesund klarte imidlertid ikke sette noe stort press på Brann, og etter 77 minutter punkterte Torgeir Børven kampen med et knallhardt skudd fra kort hold.

Brann hadde full kontroll etter dette, og seieren kunne fort vært større enn 3-1.

– Alt i alt var det en god kamp av oss. Vi gjør det vi skal, skaper mange sjanser og scorer fine mål, konkluderer Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Det er veldig rettferdig at Brann vinner. De var best. Vi er for omstendelige og for lite tydelige, sier Haugesund-trener Eirik Horneland.

TILBAKE PÅ STADION: Tidligere Brann-, nå Haugesund-spiller, Erik Huseklepp. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Huseklepp: – Var ekstra tent

Brann solgte 11.348 billetter til kampen. De fremmøtte fikk se de tidligere Brann-spillerne Huseklepp og Fredrik Pallesen Knudsen synge med til «Nystemten» før kampstart.

– Ja, jeg er jo en bergenser. Det er jo ikke en Brann-sang, det er jo en bergenssang, og det var viktig at jeg stilte opp også, sier Huseklepp til NRK etter kampen.

Huseklepp gikk ut etter 68 minutter, mens Knudsen spilte hele kampen mot sine gamle lagkamerater.

– Det endte jo med tap, så det var jo ikke så veldig gøy, sier Knudsen til NRK om returen til Brann Stadion etter kampen.

– Det er alltid kjekt å være her, men det var jo en dårlig kamp fra min og vår side. Så det ble jo ikke noe å huske for min egen del, sier Huseklepp.

– Var du ekstra tent før kampen i dag?

– Ja, jeg hadde jo lyst til at det skulle gå bra. Men det gikk ikke i dag, sier Huseklepp, som var godt fornøyd med mottakelsen han fikk av hjemmepublikummet.

– Tusen takk for det, sier Huseklepp.