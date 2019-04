Brann kan spre seg til bolig

Brannen i Masfjorden har spredt seg til terreng i nærheten av den nedbrente uthuset og de to andre bygningene som brenner. I tillegg kan det være fare for at brannen sprer seg til et bolighus og noen høyspentledninger som ligger like ved. Alle personer i området skal være gjort rede for og ikke skadet, ifølge politiet.