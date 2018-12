Brann i ventilasjonsanlegg

110-sentralen i Hordaland melder at det har oppstått brann i ventilasjonsanlegget ved Kunstskolen i Bergen i Møllendalsveien. Den første meldinga tyda på at det brann i ein gassbehaldar. – Det er ikkje opnar flammar, men sløkkearbeidet er i gang. Me undersøker faren for spreiing i bygget, seier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen.