Brann i Ulrikstunnelen - Bergensbanen stengt

Et tog på vei fra Bergen til Arna har returnert til Bergen stasjon. Nattoget fra Oslo står ved Arna stasjon, ifølge Bane NOR.



– Toglinjen er gjort strømløs fra Trengereid til Bergen. Våre mannskaper har jordet jernbanelinjen ut Ulrikstunnelen, opplyser vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen.

Ifølge Drotningsvik brant det i taket ca 50 meter inne i tunnelen i noen isolasjonsmatter. Ingen personer kom til skade.

Mannskap fra Arna stasjon ble sendt inn for å slukke brannen.

Buss for tog

Klokken 07.32 meldte 110-sentralen at brannen i tunneltaket var slukket.

All togtrafikk inn og ut av Bergen står som følge av brannen. Ifølge Vy må passasjerer regne med forsinkelser og innstillinger.

Reporter Cato Heldal Kristensen melder at det er kommet mange drosjer til Arna stasjon for å frakte berørte passasjerer som skal til Bergen. Det er i tillegg satt inn buss for tog på strekningen Bergen-Trengereid inntil videre.

– Brannvesenet ruller nå sammen slanger og sjekker skader på kjøreledning og signalanlegg, sier Kristensen.

Oslo-avgang utsatt

På togstasjonen i Bergen er det anslagsvis mellom 100 og 150 togpassasjerer som er rammet av tunnelbrannen. Det er rolig stemning på stedet, ifølge NRKs reporter.

Avgangen fra Bergen til Oslo som skulle gått klokken 08.57 er én time forsinket.

Turister som skal på rundturen Norway in a nutshell blir sendt med busser til Stanghelle og videre med tog mot Voss og Myrdal.

Vitner avhørt

Politiet har avhørt vitner på stedet, men brannårsaken er foreløpig ukjent.

Klokken 07.45 meldte politiet at de har avsluttet sitt arbeid ved tunnelmunningen.

Bane NOR har varslet en ny oppdatering om situasjonen klokken 9.