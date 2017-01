Brann i truck på godsterminalen

Brannvesen sløkte ein brann i ein truck på godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen i kveld. – Forbipaserande melde inn brannen. Me såg frå sentralen at det brann, så me kom rimeleg kjapt bort, seier vaktkommandør i 110-sentralen i Hordaland, Ole Jakob Hartvigsen. Det var ingen personar involvert.