Brann i søppelspann er slukket

Brannen i et bosspann i Hagerupsvei i Bergen er slukket. Tidligere i kveld slukket brannvesenet et bål i Mjeldheimskleiva. Ellers har det så langt vært en rolig kveld for brannvesenet, opplyser Stig Tetla ved 110-sentralen i Hordaland til NRK.