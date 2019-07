Brann i smelteverk

Brannen er i Odda Smelteverk. Det er sleppt ut flytande jern frå ein av omnane inne i produksjonslokalet. Alle personar er gjort greie for, og er komne i tryggleik, opplyser vaktkommandør i 110-sentralen Ronald Drotningsvik. Han seier at temperaturane er så høge at alt som er i kontakt med det flytande jernet tek fyr, men at dei ikkje trur at brannen skal spreia seg utanfor produksjonsrommet. Brannvesenet i Odda skal nett vere komne fram til staden. Det brenn òg i nokre maskinar.